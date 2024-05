Gabriela Serpa revela haber sido estafada por su expareja con MILLONARIA suma: "Me enamoré"

El escándalo en torno a Gonzalo Méndez y sus presuntas estafas sigue creciendo, y esta vez Gabriela Serpa, reconocida actriz de 'JB en ATV', se ha presentado en el programa 'Magaly TV, La Firme' para compartir su historia como una de las víctimas del joven. Desde el lujoso estilo de vida hasta las promesas de inversión, reveló cómo fue engañada por su expareja.

Según el relato de Gabriela Serpa, Gonzalo Méndez, acusado de desviar aproximadamente 9 millones de soles en estafas a varias personalidades del espectáculo, construyó una imagen de opulencia y éxito, llegando a la casa de la actriz en autos de lujo.

Con el tiempo, y tras ganarse su confianza, solicitó a Gabriela Serpa una suma considerable de dinero, supuestamente para invertir en licitaciones con el Estado.

"Él me dijo que estaba en una inversión y que le faltaba plata para llegar a ese monto y que, sino perdería todo su dinero", empezó contando la actriz de 'JB en ATV' bastante afectada.

Con evidente afectación emocional, la actriz de 'JB en ATV' compartió cómo se vio envuelta en esta trama de engaño. La confianza depositada en su expareja y la creencia en una relación sólida la llevaron a ceder ante las solicitudes de Gonzalo Méndez, incluso cuando comenzaron a surgir dudas sobre la autenticidad de sus intenciones.

Ante el descubrimiento de la estafa, Gabriela Serpa confrontó a su entonces novio exigiendo un reconocimiento de deuda, lo que derivó en un enfrentamiento en el que su padre también resultó afectado por las deudas de Gonzalo Méndez.

La actriz reveló el impacto emocional de haber caído en la manipulación de alguien en quien confiaba y amaba. "Yo deposité porque él me decía que yo estaba con él por su dinero... y yo por mi ego y empoderamiento femenino le di la plata. (...) Es que yo me enamoré Magaly", contó la comediante.

Incluso después de fugarse a Colombia, Gonzalo Méndez intentó manipular a Gabriela Serpa, enviándole mensajes en los que insistía en su inocencia y prometía regresar para enfrentar la situación.

"Espero que puedas creer en mí y no te dejes guiar por todos ojalá puedas hablar conmigo solos. Te espero mañana, te extraño y me duele por lo que pasas, pero sabes que no soy mala persona. Sabes perfectamente cómo es la gente, una relación es de 2″, se lee en el mensaje.