Leslie Stewart en polémica por comentario: "Ves un Mercedes y no sabes si es el chofer o el dueño"

La participación de Leslie Stewart en el podcast 'Nadie se salva' tomó un giro inesperado cuando un polémico comentario desató una ola de controversia. Lo que comenzó como una conversación sobre diversos temas pronto se convirtió en un debate público debido a las palabras de la reconocida actriz y su reacción ante un comentario de uno de los conductores del programa.

Durante la entrevista, Leslie Stewart compartió su opinión sobre la igualdad racial, argumentando que no hay diferencias fundamentales entre las personas de tez blanca o morena. Sin embargo, sus ejemplos no resonaron bien entre la audiencia, ya que parecían desconectados de la realidad peruana y fueron percibidos como insensibles.

"Cuántas veces no he podido pagar la renta. Me he ido a Estados Unidos y, además de trabajar en Telemundo, ponía techos y era lo que tenía que hacer porque tenía que alimentar tres bocas, y así hay 1.000 cosas que nos pasan a los blancos, igual que le pasa al chino, al negro", comentó.