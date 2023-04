Brunella Horna anuncia su retiro de "América Hoy": ¿Cuál es el motivo de su renuncia?

Brunella Horna reapareció en "América Hoy", tras ausentarse por tres semanas. La modelo peruana sorprendió a todos sus seguidores tras anunciar su salida del programa.

Brunella Horna anunció esta mañana en "América Hoy" que no estará más en el programa de las mañanas. Su doctor le recomendó reposo absoluto debido a unos problemas de salud que la modelo peruana está teniendo.

"Definitivamente, han sido semanadas difíciles para mi salud, no ha sido nada fácil. Por recomendación del médico me dijo que debo descansar, yo todo rebelde no le hice caso porque quería seguir trabajando", empezó su despedida.