Rosa Fuentes le exige el divorcio a Paolo Hurtado tras nuevo ampay con Jossmery Toledo

Rosa Fuentes se pronunció en sus redes sociales tras la difusión del ampay de "Amor y Fuego", en el que se ve a Paolo Hurtado junto a Jossmery Toledo muy cariñosos. La aún esposa del futbolista le exigió públicamente el divorcio.

A través de sus redes sociales, Rosa Fuentes, la aún esposa de Paolo Hurtado, se pronunció sobre el nuevo ampay que el futbolista protagoniza con la expolicía Jossmery Toledo.

Rosa Fuentes exige divorcio a Paolo Hurtado

"La verdad no me sorprende, son dos personas que no tienen vergüenza y siquiera un poco de respeto hacia los niños y a una mujer embarazada", añadió la mujer, quien es una gestante. "Son tal para cual, ellos sí se merecen. Esto no me humilla más, si eso era lo que querían lograr, esto me hace más fuerte y más segura de la decisión que tomé", acotó.