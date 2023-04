Jossmery Toledo y Paolo Hurtado con captados juntos nuevamente después del ampay

17/04/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Al parecer no era un romance fugaz. Jossmery Toledo y Paolo Hurtado han vuelto al foco de la noticia, esto después que el programa de Willax, "Amor y Fuego", los ampayara pasando un fin de semana juntos en una casa de campo en el distrito de Santa Eulalia.

Según el avance del programa que es conducido por Rodrigo Gonzáles y Gigi Mitre, el pelotero y la modelo fueron capatados nuevamente juntos, y esto fue comprobado con la emisión del programa de hoy, donde en una nota de 4 minutos, narraron todos los hechos y pormenores del día del ampay.

"Todo hace indicar que a Paolo le importó tres pepinos el sufrimiento de su esposa embarazada y ha seguido con esta relación (con Jossmery), ellos pensaron que metiéndose entre los cerros de Santa Eulalia nadie los volvería a ver, pero fueron captados compartiendo un almuerzo con la familia del pelotero" dice la repotera que narra la noticia.

Este nuevo ampay que coloca una vez más a ambos personajes en el ojo del huracá, ha causado una ola de críticas por parte de los usuarios, puesto que el jugador peruano tenía un matrimonio de 10 años, una familia con dos hijos y uno más en camino.

Rosa Fuentes se pronuncia sobre el nuevo ampay de Paolo Hurtado

A través de sus redes sociales, Rosa Fuentes, la aún esposa de Paolo Hurtado, se pronunció sobre el nuevo ampay que el futbolista protagoniza con la expolicía Jossmery Toledo.

"Quiero que sepan que estoy bien, ya me enteré de la noticia que va a salir, gracias por la preocupación, las llamadas y los mensajes", se lee en el post de Rosa Fuentes.

"La verdad no me sorprende, son dos personas que no tienen vergüenza y siquiera un poco de respeto hacia los niños y a una mujer embarazada", añadió la mujer, quien es una gestante. "Son tal para cual, ellos sí se merecen. Esto no me humilla más, si eso era lo que querían lograr, esto me hace más fuerte y más segura de la decisión que tomé", acotó.

¿Cuándo fue el primer ampay de Paolo y Jossmery?

Magaly Medina fue quien dio la primicia sobre el ampay de Hurtado y Toledo, pues su equipo de 'chacales' viajó hasta Cusco para obtener la imágenes.

Jossmery fue captaba llegando a un departamento en una exclusiva zonde de la ciudad imperial, para luego días después. salir a pasear con el pelotero a unas ruinas cercanas a la ciudad, donde fueron vistos dándose un beso a vista y paciencia de todos.