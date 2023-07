Greissy Ortega revela el diagnóstico de autismo de su hijo mayor: Por mis hijos regreso al Perú

13/07/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Greissy Ortega ha hecho una revelación importante sobre su vida personal. La hermana de Milena Zárate ha compartido que su hijo mayor ha sido diagnosticado con autismo con hiperactividad y que es precisamente por el bienestar de sus pequeños que ha decidido perdonar a su esposo, Ítalo Villaseca, a quien previamente había acusado de agredirla en Estados Unidos.

Greissy Ortega se confiesa

En una entrevista con el programa "Magaly Tv, La Firme", Greissy Ortega habló sobre la condición de su hijo mayor y cómo esto ha influido en su decisión de perdonar a su esposo.

"Mis hijos están creciendo, mi hijo mayor acaba de cumplir 8 años. Sí, a mi hijo le han diagnosticado autismo con hiperactividad", reveló. La joven también hizo referencia a la posibilidad de que su hijo sea consciente de la situación, mencionando que "ese niño se debe dar cuenta de todo".

Greissy no volverá a Estados Unidos

Greissy Ortega enfatizó que no dará marcha atrás en su decisión y que no tiene planes de regresar a Estados Unidos. Su principal motivación son sus hijos. "Es por ellos que lo hago, yo no daré un paso hacia atrás, voy a seguir avanzando", afirmó.

Las declaraciones de Greissy Ortega muestran el compromiso de la joven por garantizar el bienestar de sus hijos y enfrentar los desafíos que la vida les presenta.

¿Qué ocurrió con Greissy Ortega y su esposo?

Cabe recordar que el pasado 11 de julio, Greissy Ortega llamó llorando a un reportero del programa "Magaly Tv, La Firme", solicitando ayuda luego de haber sido presuntamente agredida por Ítalo Villaseca.

En ese momento, la hermana de Milena Zárate pedía auxilio para conseguir pasajes y regresar al Perú. "Ayúdame a conseguir los pasajes, por favor, primero es la parte humana, ayúdame a irme por favor (...) Ya es de vida o muerte", expresó en medio de la angustia y las lágrimas.

"Esta vez yo creo que ya se salieron las cosas de control, y por eso me quiero ir porque le quiero dar, no sé si una mejor calidad de vida a mis hijos...porque acá supuestamente me iban a ayudar", añadió la hermana de Milena Zárate.

El caso de Greissy Ortega ha generado preocupación y atención mediática debido a la situación que enfrenta. Su valentía para hablar sobre el diagnóstico de su hijo muestra su fortaleza y determinación para proteger y cuidar de su familia en medio de circunstancias difíciles.