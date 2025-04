¡Entre lágrimas! Tilsa Lozano confirma que se divorció de Jackson Mora tras ampay en hotel

23/04/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tilsa Lozano vuelve a sorprender al romper en llanto en vivo y confirmar su divorcio de Jackson Mora. La conductora de 'La Noche Habla' no pudo evitar conmoverse al revelar detalles de su ampay en un hotel con el boxeador.

Tilsa llora al confirmar su separación con Jackson Mora

Luego de que 'Magaly TV: La Firme' difundiera imágenes del ampay de Tilsa Lozano ingresando a un hotel en Miraflores con Jackson Mora, a pesar de que meses atrás, un exsocio del boxeador dejó entrever que le habría sido infiel a la modelo durante su viaje a Colombia.

La exvengadora decidió romper su silencio en el programa 'La Noche Habla' y confirmar que sí pasó la noche en dicho establecimiento, pero no para lo que muchos pensaban. Tilsa fue tajante con su respuesta sin poder evitar llorar ante las cámaras: Hace aproximadamente dos meses tomó la decisión de poner fin a su relación de seis años con Mora.

"Este... un tema difícil para mí, no es fácil. Hace dos meses estoy separada, no he hablado nada porque es un tema delicado, uno no toma decisiones de un día para el otro", expresó en un inicio para seguidamente aclarar que solo subió al hotel para dejarle los papeles para el proceso de divorcio: "Yo subí sola y ese día le entregué los papeles".

Tilsa no dudó en dejar en claro que su separación no se da por falta de amor u odio por las especulaciones, incluso remarcó que no existe enemistad entre ellos, pero "era mejor seguir caminos separados".

Tilsa Lozano expresa su cariño por Jackson Mora

La exmodelo también aprovechó las cámaras del programa que conduce para expresar el cariño que aún le tiene a Jackson Mora, a pesar de su decisión de separarse definitivamente. Seguidamente, Tilsa pidió comprender su situación de no dar más detalles sobre su divorcio, ya que son temas que solo le competen a ella y al boxeador.

"Los papeles ya están firmados, ahora va a seguir su curso legal y tenemos que ir a la notaría. Yo no estoy peleada con él, lo quiero mucho y queremos llevar esta dolorosa situación en privado y con respeto", indicó.

También pidió que no se sorprendan si en otra ocasión la ven compartiendo una cena o un almuerzo con Jackson Mora, ya que ambos se guardan un respeto mutuo, agregando que su divorcio no es una decisión de la noche a la mañana, sino que se da tras meses de reflexión.

De esta manera, Tilsa Lozano no pudo evitar quebrarse en vivo y confirmar su divorcio con Jackson Mora, luego de la polémica causada por un ampay de 'Magaly TV: La firme' donde se la ve ingresando a un hotel.