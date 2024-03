¡Inseparables! Doña Peta se luce con Ana Paula Consorte en el cumpleaños de su nieto

Ana Paula Consorte y Doña Peta dejaron atrás las deferencias y se reunieron para celebrar el cumpleaños de Paolo André en una inolvidable fiesta. A pesar de las especulaciones sobre un posible enfrentamiento entre la brasileña y la madre del 'Depredador', ambas de han mostrado juntas en este acontecimiento y no han tenido problemas para posar juntas para la foto.

A través de sus redes sociales, la garota compartió imágenes de esta celebración y sorprendió a más de uno al lucirse junto a su suegra.

Recordemos que mucho se rumoreó sobre una mala relación entre Doña Peta y Ana Paula Consorte, pues se dijo que la modelo se dedicaba a mandarle indirectas, mediante sus redes sociales. Estas habladurías tomaron fuerza recientemente, cuando ambas asistieron al 'Matute' para alentar a Paolo Guerrero, pues se mantuvieron distantes y la madre del futbolista hizo un comentario, en el cuál habría minimizado a la brasileña.

Sin embargo, esta vez no tuvieron reparos en compartir un momento familiar para celebrar el cumpleaños del pequeño y se lucieron juntas.

Fiesta del hijo de Paolo Guerrero

Un conocido programa de espectáculos intervino a la brasileña para consultarle sobre el estado de su relación y los planes a futuro con el 'Depredador'. Ana Paula sorprendió con su respuesta, pues se pensó que no estaría muy emocionada con sus planes de boda. Si bien la pareja no ha anunciado su matrimonio, una joyería los expuso las mostrar sus aros de compromiso.

"¿Qué tan cierto es el tema del matrimonio? Porque hemos visto los aros, que se filtró una foto", preguntó el hombre de prensa. Rápidamente, y con un español bastante entendible ya que no es su idioma natal, Ana Paula respondió: "Sí, pero no estoy hablando de eso, tampoco Paolo está hablando ya. De repente (la boda) No sé qué decirte... vivimos como casados ya".