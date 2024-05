Israel Dreyfus incluido en lista de afectados por millonaria estafa de expareja de Gabriela Serpa

En el último capítulo de 'Magaly TV La Firme' emitido el pasado 22 de mayo, la conductora Magaly Medina reveló un impactante informe sobre un presunto caso de estafa que involucra a Gonzalo Méndez, la expareja de la actriz cómica Gabriela Serpa. Tres personas, incluyendo al conocido modelo e integrante de 'Esto es Guerra', Israel Dreyfus, lo han denunciado por fraudes que ascienden a decenas de miles de soles.

Israel Dreyfus, uno de los denunciantes, expuso cómo Gonzalo Méndez lo engañó a él y a varios amigos cercanos, prometiéndoles jugosas ganancias a cambio de inversiones sustanciales. El modelo afirmó haber sido estafado con más de 30 mil soles.

"No es poca plata, pero no te voy a dar detalles. Él decía que trabajaba en una empresa de su tío, haciendo licitaciones con el estado", comentó Dreyfus durante su declaración.

Al ser consultado sobre las promesas de ganancia que Gonzalo Méndez ofrecía, Israel Dreyfus explicó: "Te pedía plata y dame diez, te doy doce o te doy trece, pues, ¿no?".

Según el modelo, el 'modus operandi' de Méndez consistía en devolver inicialmente el dinero a sus víctimas para ganar su confianza, solo para volver a pedirlo con la promesa de más oportunidades de negocio.

Otro de los afectados, Giancarlo Cossio, también participó en el informe de Magaly Medina, describiendo cómo Gonzalo Méndez lo estafó a él y a otros amigos con sumas incluso mayores.

"A Gonzalo Méndez, pareja o expareja, todavía no sé, de Gabriela Serpa, él me ha estafado a mí con más de 30 mil soles, ¿no? Y a amigos cercanos con muchísimo más dinero", declaró Cossio.

Giancarlo Cossio relató cómo conoció a Gonzalo Méndez en un concierto de reggaetón y cómo este empezó a gastar grandes cantidades de dinero, a pesar de aparentemente no tener recursos financieros.

"Gonzalo me comenta si es que yo quisiera invertir y que los intereses que me daba eran buenos, y yo confié en ese momento y no le pedí los papeles. Yo le daba 10 y 20 (mil soles) y me devolvía en fechas", explicó Cossio.