¡Con Miguel Vergara de invitado!: Nico Ponce sorprende con programa de cocina al estilo de "Gran Chef: Famosos"

27/06/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego de su participación en el reality "El Gran Chef: Famosos", Nico Ponce, ha lanzado un programa de cocina en su cuenta de TikTok, y en su primer capítulo contó con la participación de su compañero de competencia el actor Miguel Vergara.

Durante la primera temporada, ambos artistas peruanos se midieron en competencia en el show nocturno de Latina, demostrando lo mejor de su arte en la cocina.

"Muchos de ustedes tuvieron razón y nuestro invitado es nada más y nada menos que mi hermanito del alma, Miguel Vergara, cómo nos hemos vacilado", refiere la descripción del corto.

Video del programa de cocina de 'Nico'

Se ha viralizado en la plataforma china una receta de 'seco de res a la norteña con zapallito loche', en la que ambos participan de manera divertida.

El video arranca con el ingreso de Nico bailando, seguido por su invitado quien trae en sus manos una rodaja del ingrediente estrella de lo que van a preparar.

Luego, se ponen a aderezar la carne y a preparar, de manera cómica el delicioso platillo peruano. Para ello, emplearon gestos, frases, toma de bebidas alcohólicas, actitudes desenfrenadas (como quitarse los polos que tenían puestos) para lograr la risa de los usuarios de TikTok.

Reacciones al programa

Como era de esperarse el clip causó sensación en dicha red y obtuvo, hasta el momento, miles de reproducciones, 52.8 reacciones, 2701 comentarios y 1175 compartidos.

Algunos cibernautas tomaron con humor lo presentado en el programa de cocina de Nico y comentaron de esta forma: "así nos enseñó a marinar Giacomo, jajajaja son lo máximo", "sale caro cocinar con Nico, dos polos salieron perjudicados", "cuando no hay jurados", "me encantó la receta xd, me alegraron la tarde", "chicos, como que cebolla en cuadraditos, dónde quedaron la clases... corte en brunoise xd".

Otros internautas aplaudieron la preparación del plato de ambos excompetidores de "El Gran Chef: Famosos": "Es grandioso como Nico y Miguel, la cocina les ha cambiado sus vidas, sigan así... me hacen reír xd", "son un mate de risa, deben hacer un canal en YouTube con sus ocurrencias, muy buenos xd", "más recetas por fa", "jajajajaja buen dúo chicos, se les extraña xd", "buena dupla", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la cajita de TikTok.

De esta manera, la invitación al actor Miguel Vergara, al recién lanzado programa de cocina de Nico Ponce; causó sensación en la plataforma china, ya que han demostrado carisma y creatividad a la hora de preparar el delicioso plato peruano: seco a la norteña con zapallo loche.