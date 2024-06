Javier Ceriani arremete contra Milett y la califica de mujer interesada: "Solo desea embarazarse de Tinelli"

21/06/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El conductor del programa argentino, 'Chisme No Like', Javier Ceriani, ha causado gran revuelo en la farándula nacional e internacional tras asegurar que Milett Figueroa busca asegurar su futuro al tratar de embarazarse y tener un hijo de Marcelo Tinelli.

¿Milett es interesada?

La relación de Milett con el argentino Tinelli ha generado gran polémica en los medios, por lo cual, a través de una entrevista brindada a un medio local, Ceriani no desaprovechó la oportunidad para hablar al respecto.

Según el presentador argentino, el popular 'Cabezón' es un "embarazador serial" y ello sería aprovechado por la actriz peruana para su propio beneficio y así asegurar su permanencia en el país gaucho.

"Ella está intentando embarazarse de Marcelo. Él es un embarazador serial. Ser madre de un hijo de Tinelli es convertirse en primera dama", expresó Javier Ceriani para el diario 'Extra'.

¿Amor al dinero?

Trató de fundamentar su picante respuesta alegando que de no tener una buena posición dentro del medio de espectáculos de Argentina, Milett nunca se hubiera fijado en el hombre que asegura es ahora "el amor de su vida", ya que "su físico no lo ayuda". Sin embargo, no todo quedó ahí puesto a que reiteró que Tinelli también usaría a la exparticipante de 'AFHS' para generar rating.

"Si Tinelli fuera mecánico no se fijaría en él. Pero creo que él también la está usando a Milett para obtener rating. Siempre ha utilizado a sus novias. Tenía a una ex viviendo en el segundo piso de su casa y él estaba en el primer nivel. Es otro adicto a las relaciones", sentenció.

Para concluir con el tema señaló: "Marcelo es un señor grande, tiene 200 mil arrugas. Tiene la cara arruinada y la fortuna también. Está con muchas deudas".

¿En problemas?

Otras de las especulaciones que giran alrededor de la relación de la pareja, es el viaje de Marcelo Tinelli a la Copa América sin la compañía de Milett. Por ello, antes de subir a su avión rumbo a Estados Unidos, el argentino fue entrevistado por un reportero del programa 'LAM' para consultarle sobre la molestia que los seguidores sienten al saber que "el amor de su vida" no irá con él.

El 'Divo' argentino trató de explicar que su viaje no era por temas de diversión sino porque tenía que cubrir el evento deportivo para el canal en el que labora actualmente. Sin embargo, aprovechó en lanzarle la propuesta de ver juntos el partido del próximo 29 de junio entre la Selección Peruana y la 'Albiceleste'.

Al escuchar ello, el reportero argentino no dudó en preguntarle a Milett si sentía que esa invitación era "por lástima" y no que le nazca de corazón.

"No, ¿por qué lástima?, no, no, realmente, yo no tengo por qué estar viajando en cada viaje de trabajo que haga él porque honestamente creo que cada uno tiene su espacio, ¿no?... yo también tengo cosas que hacer aquí. Me encanta extrañarlo, además, cada vez que viene, si se va de viaje, claro", señaló Milett.

De esta manera, la relación de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli vuelve a estar en el 'ojo de la tormenta' tras el comentario del argentino Javier Ceriani afirmando que la modelo solo desea embarazarse de su pareja para asegurar su futuro.