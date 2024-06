¿No soportó? Melissa Klug y la peculiar REACCIÓN que tuvo al enterarse que Farfán tendrá su propio mall

18/06/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jefferson Farfán ha vuelto a acaparar las portadas de los diferentes medios de espectáculos debido a que recientemente se conoció que será dueño de un mall que se encuentra en plena construcción. Al respecto, Melissa Klug fue consultada y sorprendió con su peculiar reacción.

¿No le gustó la noticia?

La popular 'Blanca de Chucuito' se encuentra en medio de una batalla legal con el padre de dos de sus menores hijos. Y aunque ahora se ha mostrado dispuesta a conciliar con él y dejar atrás todo el show mediático, parece que el exfutbolista decidió restarle importancia y dedicarse a sus negocios.

Y es que Farfán está enfocado en la construcción de un mall ubicado en la antigua Panamericana Sur, del cual sería el único dueño. Además, en estos últimos días, ha sido captado supervisando la construcción de este nuevo lugar.

Es así que, durante la última edición de 'Todo Se Filtra', uno de los reporteros del programa abordó a Melissa Klug para preguntarle acerca de esta inesperada noticia. La reacción de la empresaria no pasó desapercibida, por lo que ha generado bastante revuelo en redes sociales.

"¿Has visto sobre el nuevo mall de la 'Foquita'?", le preguntó el hombre de prensa a la pareja de Jesús Barco. Enseguida, ella aseguró no tener conocimiento de la noticia: "¿Qué? No he visto nada".

Cabe precisar que, después de esto, la madre de la polémica Samahara Lobatón decidió no dar más declaraciones al respecto y subió inmediatamente a su auto.

Melissa Klug perdió juicio

Melissa Klug perdió la demanda interpuesta por Jefferson Farfán y ahora se le ha ordenado el pago de 300 mil dólares a favor del exjugador de Alianza Lima.

Sin embargo, en medio de todo ello, la empresaria, lejos de amilanarse, afirmó a un conocido medio de comunicación que actualmente es una mujer que vive feliz, en paz y que, actualmente, está disfrutando al máximo el crecimiento de su última bebé.

"Tengo un excelente abogado, así hayan sentencias de primera instancia 'raras', todo lleva su proceso y, como dice el dicho, el que ríe último... Yo vivo feliz y tranquila, no vivo amargada, ni dolida, ni infeliz queriendo comprar vacíos", manifestó.

Debido a esta situación, se le consultó a Melissa Klug acerca de la noticia sobre el nuevo mall de Jefferson Farfán, por lo que su reacción no pasó desapercibida ante el público.