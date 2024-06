Jefferson Farfán revela la razón por la que aún no ha contraído matrimonio: "No llega la persona ideal"

21/06/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El último episodio del podcast 'Edson Pa' Que Más' (EPQM), conducido por Edson Dávila, conocido popularmente como 'Giselo', se destacó por su intensidad y revelaciones inesperadas. Los invitados de esta entrega fueron dos figuras destacadas del fútbol peruano, Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. Durante la entrevista, la 'Foquit' hizo una confesión que dejó a más de uno boquiabierto al hablar sobre sus pensamientos respecto al matrimonio.

¿Jefferson Farfán planea casarse?

En la sección denominada 'Preguntas enfocadas', Edson Dávila no dudó en abordar un tema personal y directo con Jefferson Farfán. "¿Alguna vez has pensado en casarte?", preguntó 'Giselo', esperando quizás una respuesta diplomática.

Sin embargo, Jefferson Farfán no dudó y respondió con un claro y rotundo " No ". Esta declaración sorprendió visiblemente a Edson Dávila, quien, riendo previamente, reaccionó con un gesto de incredulidad y comentó: "Me corta la sonrisa de una. Yo estaba contento, riéndome; sin embargo, Jefferson Farfán confiesa en 'Edson Pa' Que Más' que no piensa en casarse ".

Ante la contundente respuesta, Edson Dávila no dudó en indagar más sobre el porqué de esta decisión. Jefferson Farfán explicó: " No llega la persona ideal , si se da en algún momento, se dará". Esta afirmación dejó claro que, aunque no descarta la posibilidad de casarse, no es algo que esté buscando activamente o sienta la necesidad de apresurar.

Edson Dávila, intentando profundizar en el tema, le preguntó: "¿Cuándo pienses que llegue? ¿A los 40 o a los 50?". A lo que Jefferson Farfán, manteniendo su postura tranquila y reflexiva, respondió: "No sé, así llegue a los 60 nunca es tarde , no fuerzo nada, no me gusta forzar nada. Creo que las cosas se tienen que dar ".

Origen del podcast 'Enfocados'

En otro momento de la entrevista, Edson Dávila aprovechó la oportunidad para conocer más sobre el podcast 'Enfocados', conducido por los propios Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. Le preguntó al popular 'Cucurucho' cómo surgió el nombre del programa.

Roberto Guizasola explicó que la idea del nombre fue resultado de una sesión de una lluvia de ideas con el equipo de producción. "En una reunión empezamos a tirar nombres y pegó 'Enfocados'", comentó, aclarando que habían considerado varias opciones antes de decidirse por el nombre definitivo.

El último episodio de 'Edson Pa' Que Más' con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola ofreció a los oyentes una mezcla de entretenimiento y revelaciones personales. No cabe duda que la sorprendente confesión de la 'Foquita' sobre su falta de interés en el matrimonio dejó una impresión duradera.