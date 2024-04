Jefferson Farfán habla por primera vez sobre su relación con Darinka Ramírez: "Lo disfrutamos mucho"

Jefferson Farfán anunció hace poco que tiene una cuarta hija con la modelo Darinka Ramírez y ahora habló por primera vez sobre el tipo de relación que tienen. El futbolista se mostró muy emocionado por haberse convertido en padre después de varios años, aunque aceptó que había llegado a un acuerdo con la madre de su última hija.

"No cambio pañales pero estoy súper feliz, contento porque me llegó una bendición hermosa a mi vida, a la vida de mi familia y a la vida de madre de mi hija. Las personas muy cercanas a mí siempre me apoyaron", contó la 'Foquita' a 'En boca de todos'.