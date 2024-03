Jefferson Farfán: ¿Quién es y a qué se dedica Darinka Ramírez, la madre de la cuarta hija de la 'Foquita'?

Jefferson Farfán sorprendió a sus miles de seguidores a anunciar que tiene una cuarta hija que había mantenido en secreto hasta ahora. Rápidamente, se hicieron investigaciones y revelaron que la mujer en la que el futbolista tuvo un cuarto retoño sería Darinka Ramírez y en esta nota te contamos quién es y a qué se dedica.

La noticia de la cuarta hija de el '10 de la calle' tomó por sorpresa a todos los peruanos, ya que hasta antes de la revelación se pensaba que el pelotero sólo tenía tres hijos: Maialén, Adriano y Jeremy.

Luego de anunciar la existencia de su cuarta hija, llamada Luana, América Espectáculos reveló que la madre de la última heredera de Jefferson Farfán se trataría de Darinka Ramírez, quien se dedica al modelaje en redes sociales y además tiene algunos emprendimientos online.

La influencer cuenta con una considerable cantidad de seguidores en su cuenta de Instagram, donde publica sus trabajos como modelo y además dirige la tienda 'bloopstreetwearkids', especializada en ropa unisex de estilo urbano para niños.

Hasta el momento, Darinka no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, en sus redes sociales mostró su proceso de embarazo y actualmente publica varias fotografías de su pequeña hija, quien tiene risos negros y la estatura de una niña de aproximadamente un año.

Jefferson Farfán estrenó, por todo lo alto, el primer capítulo de su podcast 'Enfocados' y en medio de toda la conversación, la 'Foquita' sorprendió a todos sus seguidores al revelar que tiene una hija de 1 año y dos meses.

Toda esta revelación se dio cuando Paolo Guerrero explicaba que la carrera de un futbolista suele ser bastante sacrificada debido a que muchas veces no pueden pasar tiempo de calidad con sus familiares.

En ese contexto, el '10 de la calle' se animó a hacer un paréntesis, sorprendiendo al decir que hace más de un año y dos meses, él tuvo una bendición más, es decir, tuvo una hija a la que le puso Luana, por lo que actualmente se siente bastante agradecido.

"Quiero hablar de algo muy importante para mí y para mi familia... yo tuve una bendición más hace un año y dos meses, tuve una hija llamada Luana, hermosa, he sido un agradecido con la vida" (...) He tratado de mantenerlo en perfil bajo porque no he querido exponer a mi hija, como se expuesto en algunos momentos a mis hijos", reveló.