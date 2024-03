¿Tendrá más hijos? Jefferson Farfán confiesa que congeló sus espermas: "He guardado un poco de miel de abeja"

Hace unos días, Jefferson Farfán sorprendió al revelar que tuvo una cuarta hija, que al día de hoy tiene más de un año, y explicó que guardó este secreto para no exponer a su pequeña. Sin embargo, a pesar de confirmar que ha 'cerrado la fábrica', fue consultado sobre la posibilidad de tener más descendencia en el futuro.

En su podcast Enfocados, el futbolista fue claro al asegurar que no tiene pensado tener más hijos por el momento , por lo cual procedió a realizarse la vasectomía. Sin embargo, tendría una 'carta bajo la manga' por si en algún momento se anima a traer otro bebé más al mundo.

En la entrevista que realizó junto a Roberto Guizasola a Paolo Guerrero desde Trujillo, Farfán compartió algunas intimidades de su vida privada. De ese modo, luego de revelar que tiene una hija, de poco más de un año, enfatizó en que tiene cuatro hijos y, en esa línea, anunció que "cerró la fábrica".