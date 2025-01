Jesús Barco confiesa la DURA ENSEÑANZA que le dejó convivir con Melissa Klug: "Me levanto sin ganas"

Jesús Barco no tuvo problemas en compartir algunos detalles inéditos de su relación con Melissa Klug, ahora que han formado una sólida familia juntos. Es así que, de manera breve, el futbolista reveló la dura reflexión que le ha dejado la convivencia con la madre de su hija.

En entrevista con Luis 'Cuto' Guadalupe, Barco se animó a confesar cómo es que la vida le ha cambiado ahora que se convirtió en padre y le toca convivir diariamente con Melissa Klug y su pequeña bebé de 1 año de nacida.

En ese sentido, el exjugador del Sport Boys mencionó que si bien hay días en los que se levanta sin ganas de nada, el solo ver el rostro de su hijita Cayetana, cambia totalmente su actitud haciéndolo sentir mucho más motivado.

"A veces me levanto sin ganas (...) pero veo a mi hija y sonrío, me cambia todo. Esas cosas yo no las cambio por una fiesta u otras cosas", señaló durante su conversación con Cuto.