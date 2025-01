Melissa Klug a punto de decir "sí, acepto": Empresaria anuncia fecha de su boda con Jesús Barco

Melissa Klug vive uno de los momentos más felices de su vida. Y es que luego de formar una sólida familia con Jesús Barco, la empresaria peruana confirmó que está próxima a contraer matrimonio con el futbolista. A continuación, te brindamos todos los detalles relacionados a la fecha en la que se llevará a cabo su boda.

Luego de varias relaciones fallidas, Melissa Klug al fin puede gritar a los cuatro vientos que se encuentra dispuesta a unir su vida en matrimonio con nada más y nada menos que el padre de su última hija, Jesús Barco.

Es así que en una reciente entrevista para diario 'Trome', la empresaria no dudó en confirmar que este año sí o sí se casará con el futbolista peruano, pero que no será en febrero, tal y como lo vienen especulando en distintos programas de espectáculos.

"Sí, nos casamos este año, pero la fecha no es la que están especulando. Estamos planificando", precisó la 'chalaca' para alegría de todos sus fanáticos en el Perú.

Enseguida, la popular 'Blanca de Chucuito' precisó que esto se debe a que recién están iniciando con la planificación del evento, que promete reunir a la familia de ambos debido a que será un momento especial en sus vidas y desean que todos los que aman estén presentes y disfruten de show.

"Es más adelante y ando en los preparativos porque será una boda que reunirá a nuestras familias para celebrar un momento especial de nuestras vidas", agregó la ex de Jefferson Farfán.

En otro momento, se refirió a la posibilidad de tener más hijos con el exjugador de Sport Boys, dejando en claro que todo lo relacionado a ello ya ha sido descartado, pues prefiere enfocarse en el buen momento que atraviesa con sus seis hijos, además de las dos nietas que le dio su segunda engreída, Samahara Lobatón.

"No, ya no más. Me quedo con mis seis hijos, mis nietas. En este momento estoy viviendo uno de los momentos más bonitos de mi vida", agregó Melissa, quien en breves pasará a la fila de las casadas con Jesús Barco.