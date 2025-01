John Kelvin se pronuncia tras ser detenido por manejar presuntamente ebrio en San Borja: "Brindé, pero no tomé"

Jonathan Sarmiento Llanto, mejor conocido como John Kelvin, vuelve a dar que hablar. La tarde este último martes, 21 de enero, el cantante volvió a causar revuelo tras conocerse que fue detenido por manejar en presunto estado de ebriedad en el distrito de San Borja. Por tal motivo, decidió salir al frente y aclarar su situación.

Luego de hacerse viral una imagen, donde John Kelvin aparece enmarrocado en una comisaría de San Borja, no tuvo mejor opción que utilizar las redes sociales para aclarar lo que había sucedido aquella tarde.

Y es que distintos medios de comunicación afirmaron que el cumbiambero había sido intervenido por manejar en presunto estado de ebriedad; sin embargo, todo se habría tratado de un proceso policial para realizarle una prueba de dosaje etílico, la misma que terminó saliendo a su favor.

"Acá está mi prueba, 0.27, es hasta 0.50. Yo le había dicho a la oficial que había brindado, pero no tomado. Me sentía en condiciones de poder manejar, estaba bien", dijo tras presentar en un live el examen de alcoholemia que se le realizó.

Enseguida, hizo hincapié en que lo sucedido con él no fue una detención como muchos medios aseguraron sino que simplemente fue una intervención de rigor tras cruzarse con los efectivos policiales en la mencionada jurisdicción.

"No ha sido una detención, ha sido una intervención. El que no la debe no la teme, yo siempre voy a acatar las leyes", agregó bastante molesto por todo lo que se estaba diciendo de él en radio y televisión.