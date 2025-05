Jhazmin Gutarra estalla contra Dilbert Aguilar y Claudia Portocarrero: "Es una falta de respeto"

La controversia estalló luego de que Dilbert Aguilar y Claudia Portocarrero reaparecieran juntos públicamente en un video compartido en redes sociales. La escena corresponde a un adelanto del nuevo podcast Transformándonos, que Portocarrero conduce.

En el clip, de apenas unos segundos, ambos bailan con entusiasmo, intercambian gestos cómplices y demuestran una química que no pasó desapercibida para los seguidores.

Aguilar, conocido como El pequeño gigante de la cumbia, mantuvo una relación de 12 años con Portocarrero, la cual finalizó en 2013. Su reencuentro en cámara, después de más de una década, causó sorpresa entre los usuarios de TikTok, donde el video superó las 51 mil reacciones y generó más de 800 comentarios.

La actual esposa de Aguilar, Jhazmin Gutarra, madre de su hija menor e integrante de la orquesta La Tribu, reaccionó enérgicamente ante lo que consideró una falta de respeto. En declaraciones para el programa América Hoy, aseguró sentirse sorprendida e incómoda al enterarse del video por redes sociales y no por su esposo.

"La verdad, no lo sabía. Si él me hubiese comentado, yo le habría dicho que me incomoda. Él sabe las cosas que han pasado. Las mentiras que ella ha salido a decir y yo me he quedado callada por él", declaró con visible decepción.