Johanna San Miguel protagoniza incidente: Impactó con su camioneta a abuelita, quien rechazó su ayuda

La exconductora de televisión, Johanna San Miguel, fue protagonista en un incidente, el donde una abuelita resultó afectada. El hecho ocurrió en las calles del distrito de Surco, en donde se observa que la popular 'Queca' fue a auxiliar a una anciana, quien se encontraba tendida en el suelo, a metros de su camioneta.

Este sábado 21 de septiembre, cerca a la estación de tren 'Cabitos', se vio como la mujer fue rodeada por un grupo de personas, quienes notaron su desplome a la pista, presuntamente por el impacto que recibió por parte del vehículo de la figura televisiva.

Algunos metros adelante, se encontraba la camioneta de San Miguel, quien descendió de su auto para dirigirse donde se encontraba la adulta mayor. Al intentar ayudarla, le preguntó si requería asistencia médica, pero la anciana se negó. Cabe destacar que, conforme al clip, la mujer solo muestra un ligero golpe en la nariz.

El clip fue difundido en redes sociales, volviéndose viral casi de inmediato. Cabe resaltar que en el lugar no había ningún policía que intervenga en el asunto, o que pudiera convencer a la señora a recibir ayuda profesional.

Hace algunas semanas, Johanna San Miguel decidió realizar un curioso experimento social. La actriz y exconductora de 'EEG' decidió salir a las calles de Lima, disfrazada y con acento argentino, para conocer de primera mano lo que la gente realmente piensa de ella. Lo que más recibió fueron duros comentarios.

Un video muestra a Johanna acercándose a diferentes transeúntes para preguntarles sobre su opinión respecto a la famosa 'Mamá Leona'. Sin embargo, lo que Johanna San Miguel no esperaba era la avalancha de comentarios negativos que recibiría al principio de su recorrido.

"Pésima, no pasa nada, no me gusta", "No la conozco", y "Es una odiosa, en 'Esto es guerra' no la soportaba", fueron algunos de los comentarios que recibió. En tal sentido, reflejaron un descontento ante su imagen televisiva, algo que San Miguel no esperaba.