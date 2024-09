Patricio Parodi rompe su silencio sobre REENCUENTRO con Luciana Fuster ¿Qué dijo?

Patricio Parodi vuelve a sorprender a todos con su inesperada respuesta al ser consultado sobre su encuentro con la Miss Grand International 2023, Luciana Fuster, el pasado lunes 16 de setiembre en el programa reality "Esto es Guerra" (EEG).

En una anterior emisión del programa 'EEG', el 'Pato' Parodi se mostró "frío" al tener en el set a su expareja, con quien tuvo un mediático rompimiento de su relación, generando la incomodidad del resto de sus compañeros.

Es por ello, que el día de ayer, Johanna San Miguel trató de tocar el tema y con forma irónica le consultó al capitán de los 'guerreros' sobre su reacción al tener nuevamente muy cerca a la mujer "que conquistó su corazón" en su momento. Patricio solo optó en mantenerse indiferente al respecto.

Sin embargo, después del show, volvió a ser interceptado por la prensa y rompió su silencio alegando que cada vez que menciona algo relacionado con Luciana Fuster, sus palabras son distorsionadas hasta el punto de crear especulaciones.