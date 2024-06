Jonatan Rojas se convierte en el primer eliminado de 'El gran chef famosos': "Fue un enorme placer"

La nueva temporada de 'El gran chef famosos' arrancó con emociones intensas y sorpresas desde el primer episodio. En esta ocasión, Jonatan Rojas se convirtió en el protagonista inesperado al ser el primer eliminado de la competencia. Su salida estuvo marcada por un accidentado desempeño en la preparación del segundo plato, que culminó con un percance que dificultó aún más su participación.

Durante la preparación del segundo plato en el afamado programa culinario, Jonatan Rojas enfrentó varios obstáculos que comprometieron su rendimiento.

Un incidente inesperado marcó un punto de inflexión en su participación cuando, en medio del frenesí de la cocina, se cortó el dedo. Este infortunio no solo afectó su concentración, sino que también impactó en la calidad de sus platos, lo que contribuyó a su temprana salida del concurso.

A pesar de su esfuerzo y dedicación, los errores en la ejecución de sus platos no pasaron desapercibidos para el riguroso jurado del programa.

Finalmente, Jonatan Rojas se despidió del set con gratitud por la oportunidad brindada. Sus palabras, cargadas de emotividad y agradecimiento, resonaron entre los presentes.

"Para mí ha sido un enorme placer recibir esta gran invitación. Tengo los mejores recuerdos. Agradezco mucho por esta oportunidad y espero que no sea la primera ni la última de aportar con ustedes y dar lo mejor de mí", manifestó el cantante de cumbia.

El reconocido chef Javier Masías dedicó palabras de aliento y reflexión a Jonatan Rojas en su partida del programa. Reconociendo su potencial y capacidad para enfrentar desafíos, expresó su convicción de que la experiencia en 'El gran chef famosos' podría haber sido distinta en otro momento.

"Creo que ese Jonatan no es el que has mostrado acá, creo que este no es el momento en que debes estar en esta cocina. Creo que por eso te estás yendo, te estás yendo a encontrar a esa persona que crece en los desafíos y que puede crecer en un desafío como este si hubiera una segunda oportunidad. Hasta siempre", declaró Masías, dejando una puerta abierta a la posibilidad de un regreso triunfal en el futuro.