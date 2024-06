¿Son familia? Cielo Torres revela curioso dato que la vincula con Giacomo Bocchio

31/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Cielo Torres es una de las participantes de la octava temporada de 'El Gran Chef Famosos' y, en la más reciente edición del programa, sorprendió a más de uno con una revelación vinculada a Giacomo Bocchio.

Según contó en medio de la competencia, el familiar del chef cumplió un papel importante durante su llegada al mundo. Entérate que dijo.

Impactante revelación

La actriz y cantante compartió un sorprendente detalle sobre su vida, que involucra al abuelo de Giacomo Bocchio, uno de los jurados del reality. Según contó en medio de la competencia, el familiar del chef cumplió un papel importante durante su llegada al mundo.

Narró que nació en Tacna, la misma ciudad de Giacomo, donde vivía al lado de su familia; sin embargo, a raíz de que ingresó a competir en este programa culinario, se enteró de un hecho que ella misma desconocía hasta hace poco.

El secreto de Cielo Torres comenzó a develarse cuando el conductor José Peláez se acercó a su estación para conversar tras un desafío en el que ella no ganó el beneficio. "¿Tu familia y la de Giacomo Bocchio se conocen? Según tengo entendido, tampoco es muy grande Tacna. Como que todo el mundo se conoce" , empezó diciendo el presentador.

Afirmó que ella nació en esta ciudad, pero que su familia no conoce a la de Giacomo Bocchio. "No nos conocemos, pero el otro día me enteré de que el abuelo de Giacomo es quien trajo a este ser a la vida", señaló.

Este importante dato sorprendió a Peláez, quien mencionó que tenía sentido, ya que el abuelo del jurado era ginecólogo. La participante agregó entre risas: "Es ginecólogo, y el mejor de Tacna. Así que él me trajo al mundo, a mí y a mi hermana. Imagínate la vida" .

