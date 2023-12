Ex de Marcelo Tinelli se sincera tras conocer su nueva relación con Milett Figueroa ¿Qué dijo?

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se han convertido en una de las parejas más populares en Argentina y Perú. Al respecto, la expareja del conductor decidió pronunciarse y aclarar qué es lo que piensa sobre el nuevo romance.

En la más reciente edición del programa argentino 'Socios del Espectáculo', presentaron a la ex de Tinelli, Guillermina Valdés, quien se animó a brindar detalles de lo que fue su separación del conductor y además, no tuvo problemas en dar su opinión acerca de la actual relación que él mantiene con la modelo Milett Figueroa.

Según manifestó la empresaria, los procesos, sobre todo los de separación, son tristes; sin embargo, le deseó lo mejor al padre de su hijo.

Asimismo, destacó la relación cordial que actualmente mantiene con el presentador de televisión, asegurando que no existe ningún tipo de inconveniente al verlo junto a la popular 'Micheli'.

Al ser cuestionada sobre si es difícil ver a su expareja con otra persona, la artista argentina comentó que la situación no se torna así para ella, afirmando además, que es totalmente capaz de manejarlo.

"Eso no es difícil, porque cuando uno en un punto suelta un vínculo, se termina con todo el amor que uno tiene. Siempre me pone feliz ver a mi exparejas, me llena de alegría y ellos lo saben porque siempre se los digo", expresó Valdés.