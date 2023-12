¡Se defiende! Samantha Batallanos revela detalles de su ampay con misterioso galán: "Tengo derecho"

Tal parece que Samantha Batallanos está dispuesta a olvidar lo que vivió con Jonathan Maicelo y continuar con su vida. Esta vez, la modelo reveló detalles inéditos de lo que fue su reciente ampay con un misterioso galán.

Los 'urracos' de 'Magaly TV, La Firme' ampayaron a la modelo en una situación bastante cariñosa con un misterioso sujeto, de quien aún se desconoce su identidad.

Esto sucedió al interior de un conocido restaurante de la Costa Verde y aunque Batallanos negó, ante las cámaras del mismo programa, que hubo alguna muestra de cariño, recientemente reveló a otro medio que si conocía a dicho galán.

Es así que, durante la última edición del programa 'Préndete', la ex reina de belleza no perdió la oportunidad y brindó detalles que nadie conocía de la persona con la que fue captada.

Sin bien descartó estar lista para iniciar una nueva relación amorosa, dejó en claro que tiene derecho a rehacer su vida y que con quien apareció en el local de la Costa Verde no sería alguien nuevo.

"Aunque todavía no estoy preparada para nada, para un relación, tengo derecho a hacer mi vida. Estoy rodeada de personas saludables, de personas buenas. Todas las personas con las que me han visto son seres que conozco de muchos años, muchísimos años, casi 10 años. No es alguien nuevo que ha aparecido ahorita, no", declaró al magazine matutino.