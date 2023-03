Joselito Carrera es intervenido en aparente estado de ebriedad por la Policía

06/03/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En la madrugada del domingo 5 de marzo, Joselito Carrera fue intervenido por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Punta Hermosa. En imágenes presentadas por "Amor y Fuego" se ve como el actor tiene una reacción prepotente cuando los policías le piden los documentos de identidad a su acompañante.

De acuerdo al acta de la intervención policial, los agentes intentaban esclarecer si Margely Tovar, quién conducía el vehículo, se encontraba en estado de ebriedad. En ese momento, Carrera comenzó a grabar los hechos con su celular y a gritarle a las autoridades.

En un inicio, la pareja de intervenidos se encontraba en el auto y la policía les pidió que bajaran la ventanilla para que les entregaran sus documentos. Sin embargo, el presentador de televisión se negó y alegó que mientras ellos se encontraran estacionados no estaban cometiendo ningún delito.

"Toca, toca. No te van a abrir, llama a quien quieras. ¿Cuál es la falta?... Haz operativo a los chorros, a los delincuentes. No te va a dar nada porque tú no eres quién para pedir los documentos, ya se lo dio a tu colega", se le escucha decir en las grabaciones.

Cuando los agentes intentaron acercarse a la exmodelo para llevarla a la comisaría, Carrera se interpuso entre ellos para impedir que la tocaran.

"Sácate el uniforme si te crees macho... lamentablemente tengo familia como autoridad. Nadie te amenaza, es que estás quedando como ridículo. Si tú la tocas, le estás faltando el respeto y si le faltas el respeto yo te faltaré el respeto", le increpaba el artista.

En las imágenes que los mismos agentes grabaron se nota como Carrera se niega en todo momento a entregar los documentos, identificarse y les falta respeto a las autoridades.

"(...) no te voy a dar documentos, no eres quién, arriba Alianza contigo. Saca tu fierro, quieres amedrentar porque tienes uniforme. ¿Me quieres pegar? Quieres sorprender, y lo hablo frente a frente. Me vas a tener que llevar en grúa, te felicito, gracias".

Pese a la resistencia del actor, la policía logró llevar al actor y su acompañante a la Comisaría de Punta Hermosa. En ese recinto permanecieron hasta la mañana siguiente en condición de retenidos para que Margely Tovar pase las pruebas cuantitativas de dosaje etílico para medir si había pasado el límite permitido.