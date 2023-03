Michelle Soifer hace tremenda confesión: Regaló moto de 20 mil dólares a Erick Sabater y no se arrepiente

03/03/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La cantante y exchica reality, Micheille Soifer, manifestó para el canal de Youtube "Flowreando" haber regalado una costosa moto a uno de sus exparejas, Erick Sabater; sin embargo, negó arrepentirse de haberlo hecho.

En dicha entrevista, la cantante de reguetón reveló que nunca más mantendría a un hombre, porque es un gran error que ha cometido en la vida. "Eso ya me da hasta vergüenza pública", precisó.

Sobre la posibilidad de ser una "Sugar mommy" de sus exparejas y salientes. La cantante peruana lo admitió y dijo haber sido "bien sugar".

"Yo creo que no he sido yo, el problema ha sido la persona con la que yo he estado, yo creo que han sido aprovechados", indicó.

Por otra parte, mencionó que lo más caro que pudo haberle comprado a alguien es una moto valorizada en aproximadamente 20 mil dólares.

"Por eso quisiera encontrar a una persona que conmigo construya algo maravilloso. No me arrepiento de lo que hice. (...) Al final me quedé con la moto, me pareció lo más justo", sostuvo.

Lo más llamativo fue la persona a quién ella le habría regalado el vehículo. Micheille Soifer reveló que el destinatario de tan lujoso regalo era su ex, Eric Sabater.

"Estamos hablando de Sabater, pero hoy en día yo ya me llevo muy bien con él, ya hablamos, ya pasó", precisó la cantante.

Micheille Soifer y su nuevo saliente

El programa de espectáculos "Amor y Fuego" emitió un reciente reportaje donde la expareja de su actual saliente, Gleydis Reñe, lo habría denunciado por presuntamente haberle ejercido violencia física.

Jessy Kate dijo en el reportaje que Gleydis la insultaba, la golpeaba. Narró como un día a las 6 de la mañana, Reñe, llegó mareado, tras haber salido una nota de prensa. En ese sentido él arremetió contra su expareja.

"No tu a mí no me vas a arruinar la carrera, que no sé qué, que la orquesta", dijo para lñas cámaras de Amor y Fuego, la expareja del saliente de Micheille Soifer.

Detalló además que, tras esas duras palabras, le propinó de todo: puñetes, cachetadas, entre otras cosas.

Jessy Kate, también le confesó a Peluchín y Gigi, conductores del programa de espectáculos, que le advirtió a la cantante peruana que su expareja no era una persona de bien.

"Es vago, aprovechador, yo creo que Micheille ha hecho una mala elección en tomarlo como ejemplo, como modelo, como lo que sea", aseveró fuertemente en el reportaje.

Agregó: "Poner los ojos en un agresor, en un golpeador, yo te aseguro que Micheille no sabe nada de esto", finalizó.