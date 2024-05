¡Jota Benz ya tiene reemplazo! Angie Arizaga tuvo una cita con exintegrante de 'Esto es guerra'

Todo parece indicar que Jota Benz ya tiene reemplazo. La conductora de TV, Angie Arizaga, fue vista en una cita con una exconcursante del popular reality, 'Esto es guerra'. ¿De quién se trata? Descúbrelo en los detalles que compartiremos en esta nota.

El último jueves, Angie Arizaga dejó boquiabiertos a sus seguidores al compartir en sus historias de Instagram una velada especial junto a su excompañera de 'Esto es guerra', Paloma Fiuza. "Mi cita", escribió la pareja de Jota Benz.

Las imágenes mostraban a las dos amigas disfrutando de una cena de pastas y helados, desatando la curiosidad sobre la naturaleza de su encuentro.

Además, una tierna fotografía mostraba a Paloma Fiuza acariciando la pancita de Arizaga Arizaga, quien comentaba sobre las pataditas del bebé en gestación. "Sintiendo las pataditas", comentó la popular 'Negrita'.

Durante la cena, Angie Arizaga y Paloma Fiuza compartieron detalles sobre el nuevo proyecto de la brasileña: "Mi mejor versión". Este programa promete ofrecer recetas, coreografías, planes de entrenamiento y más, orientados a una vida saludable y un cuerpo en forma.

En días anteriores, Paloma Fiuza emocionó a todos al revelar que sería la madrina del hijo que espera Angie Arizaga junto a Jota Benz.

Además, en ese mismo programa de espectáculos, la exconcursante de 'Esto es guerra' mencionó que el embarazo le ha sentado de maravilla a la conocida 'Negrita', aunque se encuentra muy sensible.

"Mi amiga está lindísima, tú la ves linda, con energía bonita, pero eso sí, cualquier cosa que tú le dices, ella dice: 'amiga, no me hagas eso, tú me haces llorar. Está super sensible", agregó la ex Axé Bahía.