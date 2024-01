Julián Zucchi revela que era 'frío' con Yiddá Eslava durante su relación: "Yo no sentía nada"

Yiddá Eslava y Julián Zucchi sorprendieron al anunciar su separación definitiva tras 11 años de relación y el nacimiento de dos hijos. Al respecto, el argentino fue invitado a un conocido programa de YouTube para hablar de lo que vivió durante ese momento.

En una reciente entrevista con Renzo Schuller, el exintegrante de 'Parchis' contó detalles inéditos de su fallida relación con Yiddá Eslava.

Así pues, el argentino reveló que con el nacimiento de su segundo hijo Tomás, las cosas al interior de su hogar cambiaron de una forma bastante radical, por lo que tuvo que ir a terapia.

Además, sorprendió al mencionar que debido a su fría personalidad y los problemas que surgieron en su relación, Yiddá empezó a reclamarle por cariño, el cual finalmente no pudo retribuir.

"Yo era un tipo duro que no sentía nada, Yiddá me reclamaba porque no le decía 'te amo' y a mi no me enseñaron nunca ni a abrazar. Yo no le decía te amo a nadie", sostuvo durante su conversación con el popular 'Shu Shu'.