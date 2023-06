Karen Schwarz usa sus redes sociales para desmentir infidelidad

26/06/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La modelo y conductora Karen Schwarz, utilizó sus redes sociales para desmentir ciertas declaraciones en las que ella habría admitido una infidelidad.

Desmiente infidelidad

A través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo y conductora explicó que se encuentra acostumbrada a leer diversas noticias tendenciosas sobre ella, a pesar de ello, resaltó que no está de acuerdo en dejar que su nombre esté involucrado en hechos que no son reales.

"Estoy acostumbrada a leer titulares tendenciosos para generar el famoso clic y que esta noticia tenga alcance, pero mentir, eso sí es cero permitido, por lo menos de mi parte. No crucifico a los infieles, cada quien con su rollo y con sus decisiones, pero afirmar en un titular algo que jamás he dicho es terrible", señaló Schwarz a través de su cuenta de Instagram.

Seguido a ello, hizo hincapié en que existen personas que tratan de 'normalizar' el hecho de que se inventen y afirmen cosas sin tener pruebas de lo ocurrido.

''Cuantas veces escuché: 'no hagas caso', y ese es el gran problema, 'normalizar' que se inventen cosas y afirmen sin ningún reparo. Y para terminar, con mis ex relaciones y sobre todo con la actual ser y haber sido fiel es una decisión, porque creo en el compromiso, en el respeto y el amor", agregó la popular conductora de ''América Hoy''.

Se enfrentó a Edson Dávila

El pasado viernes, 23 de junio, Karen fue presentada como conductora invitada del magazine matutino en reemplazo de Janet Barboza. Sin embargo, protagonizó un incómodo intercambio de palabras con Edson Dávila, más conocido como 'Giselo', en pleno programa en vivo.

"Te voy a contar algo Edson... La vez pasada no me pusieron esto", dijo Karen, señalando el dispositivo que tenía en la oreja y es utilizado durante el programa en vivo. "Y acabo de escuchar algo que tú has repetido", agregó.

Ante esta situación, Edson decidió responder, fiel a su estilo, e indicó que no tenía temor en decirle algo a la esposa de Ezio Oliva.

"Ese ya es chiste viejo, al mejor estilo de Jazmín Pinedo... No le temo a nada, tú sabes que yo me expreso muy bien. A mí me conocieron como 'Giselo' sin esto, entonces no vengas a sorprender mi querida Karen Schwarz", explicó Edson Dávila.

No cabe duda que Karen Schwarz se encuentra atravesando por un buen momento junto a su esposo, Ezio Oliva, motivo por el cual, utilizó sus redes sociales para desmentir unas supuestas declaraciones en las que ella habría confesado estar involucrada en una situación de infidelidad.