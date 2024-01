Karla Tarazona lanza misil contra Isabel Acevedo tras ser acusada de meterse en relación: "Yo no 'chabeleo'"

03/01/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Karla Tarazona no soportó ser vinculada con su compañero de trabajo y aseguró que no tiene ningún vínculo amoroso con él. Sin embargo, mientras se defendía, también la lanzo un fuerte comentario contra Isabel Acevedo, más conocida como 'Chabelita', con quien Christian Domínguez la engañó hace varios años.

Hace algunos días, la conductora de televisión ha sido vinculada sentimentalmente con su compañero de 'Préndete', Stiwart Sotomayor. No obstante, Karla ha negado esos rumores e incluso reveló que su colega tiene pareja hace varios años.

"No estoy con Stiwart, él tiene su pareja; así que tampoco me cuelguen santos que no son míos. Es mi compañerito y él tiene novia hace muchos años, así que dejen de involucrarme con él porque estoy tranquila", expresó.

Enseguida agregó una frase que llamó mucho la atención de todos en el set, pues hizo referencia directa a la expareja de Christian Domínguez: "Además, yo no 'chabeleo' jamás. No quiero que especulen cosas que no son ciertas", agregó.

Por otro lado, Karla se mostró feliz de seguir una temporada más frente a la conducción de 'Préndete'', aunque eso signifique no tener vacaciones. "No hemos tenido vacaciones, pero estamos felices de trabajar y seguiremos dando mucha diversión al público", concluyó.

Karla Tarazona no quiere saber nada del amor en el 2024

Karla Tarazona confirmó que durante este año 2023 tuvo un romance con un galán de nombre desconocido, sin embargo, no funcionó y por eso ha decidido que este 2024 no buscará el amor. La última pareja de la conductora de televisión fue el empresario Rafael Fernández, con quién divorció en agosto del 2022.

"Lo intenté en el 2023 y no funcionó. En el 2024 no estoy pensando que voy a volver a intentar, solo dejo que las cosas pasen como tienen que pasar. Si aparece alguien, chévere, sino seguiré con mi vida", declaró a Trome.

En otro momento de sus declaraciones, dejó entrever que a estas alturas de su vida ya no quiere a alguien que la ayude económicamente, sino que sea su compañero de vida. Recordemos que Karla además de ser conductora de TV, es locutora y tiene varios negocios mediante redes sociales.

"A mis 41 años considero que si una persona no te contribuye emocionalmente ni en nada... es mejor que siga su camino. No digo que me contribuyan económicamente porque yo no ando buscando alguien que mantenga a mis hijos o a mí, yo busco un compañero", concluyó.

De esta forma, Karla Tarazona confesó estar decepcionada del amor y negó que tenga una relación con su compañero, además, aprovechó la oportunidad para atacar a Isabel Acevedo.