¿Karma de Semana Santa? Jossmery Toledo la pasa mal en salida a almorzar

Todo le sale mal. La expolicia, Jossmery Toledo, ha estado en el ojo de la tormenta estas últimas semanas, esto debido al 'ampay' emitido en el programa "Magaly TV la firme", donde se puso al descubierto su amor clandestino con el futbolista, Paolo Hurtado. Pero esta vez parece que le llegó el karma en Semana Santa, pues tuvo un incidente saliendo a almorzar.

La noticia fue publicada por Samuel Suárez, en su canal digital de Instagram, llamado "Instarandula". Aquí se puede ver que varios de sus seguidores captaron a Jossmery a las afueras de lo que parece ser un restaurante campestre, hablando con un mecánico, ya que se le habría malogrado su camioneta.

"Samu, a Jossmery se le malogró el carro saliendo a comer hoy (ayer)", se puede leer en el mensaje que el usuario envió, adjuntando a una foto de la modelo. En total fueron tres las instantáneas que le enviaron al creador de 'Instarandula'

Después de al ampay, que fuera transmitido por el programa "Magaly TV la firme", muchos fueron los canales que querían tener como invitada en su set a la expolicia, para que declare sobre el torrido romance que llevó con el ex seleccionado, Paolo Hurtado.

El programa "América hoy" reveló que el manager de Jossmery Toledo pedía 10 mil soles a cambio de una entrevista. Esta cifra sorprendió a propios y extraños, pero pronto la modelo saldría a desmentir esta afirmación.

Lejos de hablar con algún programa televisivo, Jossmery Toledo se comunicó con el portal Instarándula, dirigido por Samuel Suárez. En el mensaje que la modelo envió al popular 'Samu' desmintió todo lo mencionado por el magazine conducido por Ethel Pozo.

Asimismo, aprovecho en advertir a los programas en general que podrían ser víctimas de estafa, porque actualmente ella no cuenta con manager, y tampoco está interesada en hablar sobre su amorío con Paolo Hurtado.

"Pueden ser estafados porque pueden depositar dinero a una cuenta que no lo es. Yo bien claro dije en 'Amor y fuego' que así me paguen lo que paguen, no voy a salir a hablar por el momento, te escribo a ti, porque no quiero declarar a ningún medio. Gracias", finalizó.