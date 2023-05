Magaly califica boda de Karen Schwarz y Ezio Oliva como "campaña de marketing chicha"

La conductora de "Magaly TV, la firme" opinó sobre la reciente boda religiosa de Karen Schwarz y Ezio Oliva, pero sus comentarios no fueron nada buenos, pues calificó la ceremonia con una "campaña de marketing chicha"; además, explicó porque considera que el matrimonio de la famosa pareja fue más un acto de marketing.

La periodista de espectáculos tomó varios minutos de su programa para criticar la boda del cantante y lo ex Miss Perú, e incluso realizó una nota periodística sobre el tema, donde contó todos los pormenores de la ceremonia realizada en la iglesia de La Recoleta, y la posterior fiesta que realizaron para todos los invitados.

"A mi siempre me han encantado las historias de amor, pero ese tercer matrimonio de Karen Schwarz y Ezio Oliva me parece más una campaña de marketing chicha, muy al estilo del 'estratega' Ezio Oliva, que parecía que lo que estaban anunciando era un concierto y no una boda" empezó diciendo la 'urraca".