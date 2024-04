¡Fuerte! Melissa Klug se pronuncia tras escándalo de Samahara Lobatón y Bryan Torres ¿La llevará a terapia?

En los últimos días, Samahara Lobatón se volvió a adueñar de los titulares tras el polémico escándalo que protagonizó con Bryan Torres. Como ya es costumbre, la parejita volvió a tener una pelea callejera, sin embargo, esta vez, la influencer botó al salsero, de su propia casa, y sorprendió al tirar sus cosas por la ventana.

Ante este fuerte enfrentamiento, especialistas en salud mental hicieron un llamado a Melissa Klug y Abel Lobatón para que intervengan en el comportamiento de su hija, quien está nuevamente embarazada y atraviesa por una relación tóxica. Por ello, la popular 'Blanca de Chucuito' se pronunció al respecto.

Debido a este escándalo que ha protagonizado Samahara Lobatón, Melissa Klug aseguró estar tensa y preocupada por los conflictos en los que se ha envuelto su hija con Bryan Torres. Por ello, aseguró que es fácil criticar cuando no se conoce la realidad de cada uno.

Luego de todo el bochornoso momento y la confirmación del salsero acerca del embarazo de Samahara, muchos se preguntan cómo es que se encuentra de salud.

En una reciente entrevista para diario 'Trome', la influencer de 21 años confirmó que se encontraba internada en una clínica local. Si bien no quiso dar más detalles respecto a su estado actual, dejó en claro que su bebé se encuentra bien "gracias a Dios".

"(Samahara, queríamos hacerte una entrevista) Estoy internada, ahorita no estoy para nadie (¿Está bien tu bebé, tú estás bien?) Sí, gracias a Dios", fueron las únicas palabras que soltó la segunda engreída de Melissa Klug .

Durante una de las más recientes ediciones de 'Magaly TV, La Firme', la conductora conversó con Bryan Torres para preguntarle acerca de la nueva polémica que lo envuelve junto a Lobatón. Al respecto, el salsero confirmó que la segunda engreída de Melissa Klug está esperando un bebé de él pero que lamentablemente su relación no da para más.

"Ella está embarazada, yo no me voy a desentender pero como pareja no vamos, es lo mejor para ambos", indicó el salsero.