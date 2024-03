¡La destrozó! Milena Zárate se burla de Pilar Gasca tras ampay con Edwin Sierra: "Payasita"

28/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Milena Zárate se fue con todo al referirse al reciente ampay protagonizado por Edwin Sierra, donde se deja ver muy cariñoso y dándose 'piquitos' con una joven de 28 años. Ante estas imágenes que han remecido la farándula peruana, la colombiana no dudó en pronunciarse y burlarse de la pareja del cómico. Como se recuerda, en varias oportunidades, Pilar Gasca atacaba a la cantante y le presumía la relación que mantenía con su expareja.

Por esta razón, Zárate no perdió oportunidad para arremeter contra la novia del humorista. ¿Qué le dijo?

Le dice 'Payasa'

Durante una entrevista para un medio local, Milena Zárate no dudó en referirse a las recientes imágenes de su expareja, junto a una joven llamada Carolina Huanca, de 28 años. En este ampay, Edwin Sierra aparece muy acaramelado con la chica y hasta se especula que estarían saliendo desde hace unos meses. Por ello, se burló de Pilar Gasca y hasta la tildó de 'Payasa'.

"Ja, ja, ja, qué pena que se adelantó el circo. ¿Pero ella no era la que decía que ese hombre daba la vida por ella, que nunca había amado a nadie en su vida y me lo restregaba como si a mí me doliera? ¿Dónde está? ¿Dónde quedó? Pobrecita, payasita, qué le podemos decir. Ya ahora sí se convirtió en una NN , lo poquito que le pueda dar luz ahorita es lo ultimo que haré. Uno es esclavo de sus palabras, tú no puedes escupir al cielo porque te cae y de una manera bárbara, con roche. Todo tiene fecha de caducidad", dijo para Trome.

Asimismo, comentó que sigue el pie la demanda que tiene contra Pilar Gasca: "Está ahí, en proceso, tú sabes que las demandas demoran años, pero yo continúo. Todo ese tema lo está viendo mi abogado".

¿Qué dijo sobre las imágenes?

Sin embargo, Milena Zárate le dio su respaldo al cómico y aseguró que está en su derecho de salir y rehacer su vida. Pero resaltó que sí exige que sus parejas no interfieran en la relación que mantienen como padres.

"Está en su derecho. Yo no tengo rollo con ninguna de las chicas con las que él salga. Lo que sí puedo decir es que mientras no se metan donde no les importa, donde no tengan vela, yo voy a estar tranquila. Mientras no se metan en mis temas legales con él, la manutención de mi hija o tratos, todo bien. El día que él tenga un hijo yo no voy a estar preguntándole por qué tienes ese trato, a mí qué me importa. Cada uno lleva su vida como quiere", explicó.

