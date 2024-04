¡La tienen harta! Hija de Marcelo Tinelli 'EXPLOTA' por mensajes sobre la relación de su padre con Milett

08/04/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Candelaria Tinelli se ha visto en el ojo de la tormenta tras los recientes cuestionamientos de que ella sería la principal persona por lo cual Marcelo Tinelli y Milett Figueroa no estarían pasando por un buen momento de su relación. Es por ello, que decidió responder a sus seguidores fuerte y claro, en sus redes sociales.

¿Se interpuso en la relación?

A través de sus redes sociales, Candelaria conocida popularmente como 'Lelé' reveló que se encuentra cansada y fastidiada de encontrar mensajes criticándola por "no dejar" que su papá sea feliz al lado de la modelo peruana. Asimismo, la cuestionan por no incluir a la exchica reality en las reuniones familiares y especialmente "impedir" que aparezca en sus fotos grupales.

"Deja a tu padre ser feliz con su pareja x Dios. Si él es feliz ustedes también lo serán, Ya dijo su padre que está en conflicto es decir que esta mentalmente cansado y eso es gracias a ustedes las hijas que nacen para hacer felices a los padres no para hacerlos sufrir", escribió una de sus seguidoras.

"No entiendo estos mensajes que me llegan. Me tienen hasta las te*** al plato", escribió Lelé en su cuenta de Instagram, mostrando su molestia por tantos ataques.

Además, como se recuerda, Marcelo confirmó que sus hijas no querían a Milett e incluso le reprochaban el tema de la edad: "Yo sigo de novio, pero el problema es que mis hijas no quieren a Milett. Me la recontrabochan. Lo mío no es nada fácil. Entre mis hijas y Yani me la pican. Yo no elijo a ninguno de los novios de mis hijas, no corto ni pincho", comentó el presentador argentino.

¿Milett y Marcelo terminaron?

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa aparentaban ser una sólida relación. No obstante, hace unas horas, durante el programa de Mirtha Legrand, la periodista Yanina Latorre, amiga cercana del argentino, confirmó la separación del presentador y la actriz.

"¿(Marcelo Tinelli) Rompió con la peruana?", fue la pregunta que le hizo Mirtha Legrand y Yanina respondió muy segura que sí, aunque evitó brindar más detalles: "No puedo vender a la fuente pero eso está finiquitado".

Esta impactante revelación causó gran polémica y revuelo en el ámbito de la farándula nacional e internacional, especialmente tras el aparente desplante que Marce le hizo a la modelo peruana en su cumpleaños, ya que él decidió celebrarlo en España mientras que ella aún se mantenía en el Perú cumpliendo algunos asuntos laborales.

Milett Figueroa reaparece

Tras la controversia que gira en torno a una posible ruptura de su relación, Milett reapareció en público con lentes oscuros y una capucha. Sin embargo, no dio detalles sobre por qué aún sigue en el país y no al lado del hombre que en algún momento catalogó como "el amor de su vida". La modelo se encontraba en Punta Hermosa pasando el fin de semana con amigos y familiares.

De esta manera, la aparente crisis que existiría entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa repercute en el ámbito familiar del presentador de televisión argentino, ya que esta vez Candelaria explotó en redes sociales contra quienes la indican como la principal causante de que ambos no estén pasando por el mejor momento de su relación.