¡La dejó plantada! Marcelo Tinelli ignoró sorpresa que Milett le hizo por su cumpleaños y prefirió viajar a Europa

Los rumores de una posible ruptura entre Millett Figueroa y Marcelo Tinelli se han ido incrementando en los últimos días. En medio de esto, se supo que la modelo peruana le tenía preparada una sorpresa a su novio por su cumpleaños. Sin embargo, él prefirió viajar a España junto a sus hijos.

Durante su visita a nuestro país, Millett confesó que se encontraba en nuestro país para cumplir con algunos contratos laborales y luego regresaría a Argentina para celebrar el cumpleaños del conductor de 'Bailando'.

"(¿Qué tienes preparado para su cumpleaños?) Sorpresa (¿Va ser todo en Argentina?) Sí (...) Los dos estamos trabajando, yo me he venido acá por un compromiso y él está en México grabando una serie, así que llego el 31 y celebramos su cumpleaños", declaró la modelo para 'América Espectáculos.

Pese a que no pudo celebrar el cumpleaños de su novio como lo tenía planeado, la exparticipante de 'Bailando' le dedicó unas tiernas palabras en las que expresaba cuanto siente por él.

Enseguida, el personaje argentino agradeció el saludo de Milett, pero hizo énfasis en el amor que siente por su familia. "Te amo mi vida, siempre. Estoy disfrutando mucho a mis hijos y mi familia . Nos vemos pronto, amorcito", respondió Tinelli.

Durante la reciente emisión de 'América Hoy', la popular 'Rulitos', sostuvo que la pareja solo estaría 'manteniendo' la relación para el público por la próxima serie que está grabando Tinelli con su familia, en la que participó Milett en enero de este año. Por ello, señaló que, por temas de marketing, no les conviene anunciar su separación.

"Lo que yo pienso es que ya no hay amor, ya no hay gustito, ya no hay romance (...) No pasan el cumpleaños juntos y no oficializan la ruptura porque van a lanzar reality", acotó.