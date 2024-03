¡Lamentable! Falleció 'Care Chancho', Raúl Espinoza, querido cómico ambulante: ¿Qué le pasó?

El mundo del entretenimiento está de luto. El cómico ambulante Raúl Espinoza, conocido como 'Care Chancho', falleció en la mañana de este 11 de marzo dejando un vació en ambiente artístico. La noticia fue confirmada por su hijo: "Te extrañaré mucho, maestro, amigo, papá" , se lee en el post de su hijo en su Facebook.

Asimismo, su gran amigo el 'Cholo Seferino' también le dedicó un sentido mensaje de despedida y las condolencias para la familia del afamado comediante.

Desde el 2018, el humorista Raúl Espinoza, conocido como 'Care Chancho', reveló públicamente que le habían diagnosticado un tumor cerebral, una condición que le provocó pérdida de fuerza en sus extremidades y dificultades para hablar; por el cual tuvo que poner un alto a su carrera artística.

Posteriormente, en 2019, el comediante experimentó parálisis en las piernas debido a una hernia, situación que lo obligó a usar una silla de ruedas para desplazarse.

"Me he caído como tres veces. Me he caído sentado, en una de esas quería levantarme y no podía. (La parálisis comenzó) primero el brazo, comenzaban a caerme las cosas, los vasos...Que me disculpe el público, no quiero que me vean así", expresó Espinoza.