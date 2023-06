Laura Bozzo: Christian Suárez se preocupa por salud de la conductora tras accidente

No se calló nada. Christian Suárez, quien fue pareja de Laura Bozzo por más de 15 años, se conectó con un programa de espectáculos para hablar sobre el accidente que sufrió la presentadora de televisión hace unos días. Según expresó el excantante, todo se debería a los problemas legales que Laura tiene en México.

La expareja de Laura Bozzo se conectó en vivo con "América hoy" para hablar sobre el estado de salud de Laura, pero en un inicio se refirió a las presiones que tiene la conductora.

En esa misma línea, expresó que la presentadora de TV tiene muchas obligaciones que no la dejan vivir tranquila.

En la misma entrevista, los conductores del magazine le preguntaron que opina sobre el accidente que Laura tuvo hace unos días, el cual la ha dejado con moretones en el rostro.

Como se recuerda, hace unos días Laura Bozzo anunció mediante su cuenta de Twitter que había sufrido un accidente que la obligó a tomar reposo y no grabar su programa.

Según Laura, ella sufrió el accidente luego de tener una fuerte crisis de ansiedad producto de su depresión, lo cual conllevó a que no pueda hacer sus actividades con normalidad, como grabar capítulos de su programa "Que pase Laura".

"Estos días no grabé no por capricho, tuve una crisis de ansiedad sufro de depresión y me bajo la presión y me caí hay muchas cosas que no saben de mí soy muy buena para defender a las mujeres y muy mala para defenderme a mí, pero dios me cuida", escribió la conductora.