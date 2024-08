Leslie Shaw revela que las ganancias de su Onlyfans son para la comida de sus perros: "Comen mucho"

14/08/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Revelador! Leslie Shaw es sin duda una de las cantantes peruanas que más controversias genera, con respecto a sus declaraciones. Recientemente, la intérprete de 'La Faldita' aseguró que su incursión en el OnlyFans le da buenos ingresos, los cuales incluso pueden cubrir los costos de la comida de sus perritos.

Sus perros comen gracias a OnlyFans

Durante una entrevista realizada en el podcast 'Café con la Chevez', Leslie fue consultada por distintos aspectos de su vida personal. Entre los detalles que brindó, afirmó que además de la música, su paso por la plataforma OnlyFans también le ha generado ganancias significativas.

Sin embargo, lo más peculiar de sus declaraciones sobre el polémico sito para adultos, fue que ella, fiel a su estilo, aseguró que gran parte del dinero obtenido ahí estaba destinado para alimentar a sus adorables perritos.

"El OnlyFans también, me chorrea para las comidas de mis perros, ya que ellos comen muchísimo", afirmó muy segura la cantante.

Lo comentado surge debido a que la entrevistadora resaltó que la cantante también podría tener ganancias en la plataforma de contenido íntimo. Por su parte, Leslie dice que ella vive de la música desde hace 6 años, pero que también ha ahorrado y ha sido imagen de varias marcas internacionales.

"A través de mis plataformas, he generado dinero a pesar de no haber tenido conciertos durante la pandemia", mencionó. En esa línea, aseguró que, además de la alimentación de sus canes, los ingresos de OF también le sirven para pagar sus servicios básicos y comprarse "ropa linda".

Leslie Shaw envuelta en la polémica

Pese a contar con una gran popularidad, la cantante ha sido blanco de duras críticas durante los últimos meses. Su controvertida frase "hay niveles", le valió comentarios positivos y negativos, dado a que muchos resaltan su confianza y seguridad como artista, mientras que otros solo la tildan de "creída" e "insoportable".

Por ejemplo, ella tuvo una reciente -y breve- participación en el programa de competencia culinaria 'El Gran Chef: Famosos', y muchos fanáticos y seguidores del reality le dieron con palo por su desempeño durante su estadía en la cocina.

"¿Realmente es así de malcriada y majadera? ¿Se siente mejor consigo misma portándose tan mal? ES INSOPORTABLE" y "¿En qué momento Leslie Shaw se volvió tan vulgar?" fueron algunos de los duros comentarios que recibió dado a que según los usuarios ella mostró actitudes muy cuestionables.

Fue así que, en una reciente entrevista, la cantante Leslie Shaw reveló con mucha seguridad que parte de sus ganancias en el OnlyFans está destinada a la comida de sus perros.