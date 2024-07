¡No la pasan! Leslie Shaw recibe ola de CRÍTICAS por su participación en 'El Gran Chef': "Insoportable"

26/07/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Le dan con palo! Tras la reciente incorporación de la cantante Leslie Shaw en el programa 'El Gran Chef', muchos fanáticos y seguidores del espacio televisivo se entusiasmaron por verla desempañarse en la cocina y demostrar sus habilidades.

Sin embargo, tras los últimos episodios en donde aparece la intérprete de 'La Faldita', usuarios en redes sociales notaron su poco compromiso con la competencia. A raíz de esto, se desató una ola de críticas en su contra, indicando que incluso parecía "insoportable".

Leslie Shaw y las críticas por su participación en EGC

Tras el estreno del programa, la participación de Leslie fue una de las comentadas en los últimos días, pero no precisamente por los motivos correctos. Desde que empezó a cocinar, la cantante no se ha desempeñado de manera adecuada, mostrando poco interés en seguir las indicaciones del jurado. En tal sentido, fue Giacomo Bocchio uno de los que le llamaron la atención.

"Qué desorden y suciedad", exclamó Bocchio al ver uno de sus platos. Pero la respuesta de Leslie Shaw no se hizo esperar, y muy a su estilo refutó: " Sí, pero la vida es así, un desorden ". Tal comentario no fue del agrado del chef, por lo que le indicó que si continuaba con esa actitud, no duraría mucho en el programa.

Además de su desinterés, algunos espectadores del concurso notaron una actitud poco favorable. La participante Matilde León sufrió un incidente al cortarse uno de los dedos, lo que la llevó a abandonar el set para ser atendida. Ante esta situación, Shaw mencionó que le parecía exagerada la reacción de su compañera.

"Yo creo que es una excusa. Ella se cortó apropósito para dar pena. Obviamente, ella está dando pena sin cortarse nada. Yo no creo que ella se haya cortado de casualidad, creo que es un plan", señaló la artista, dejando atónitos a los televidentes.

Usuarios en redes la califican de "insoportable"

Luego de una serie de eventos de las cuales Leslie Shaw ha sido partícipe, los usuarios en las redes sociales no dudaron en manifestar sus comentarios y reacciones frente a la actitud de la cantante. Muchos de ellos la calificaron de 'antipática' e 'insoportable'.

"¿Realmente es así de malcriada y majadera? ¿Se siente mejor consigo misma portándose tan mal? ES INSOPORTABLE" y "¿En qué momento Leslie Shaw se volvió tan vulgar?" fueron algunos de los duros comentarios.

De esta manera, muchos seguidores de 'El Gran Chef' han lanzado una serie de críticas por la participación de Leslie Shaw en el programa.