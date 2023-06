Lucho Cuellar reconoce sus excesos y se hace responsable de sus acciones: "La fama me enfermó"

Lucho Cuellar es reconocido por su participación en el Grupo 5, una agrupación que ganó gran popularidad y donde pudo mostrar su talento vocal en lo mejor de la cumbia peruana. Debido a su habilidad, Elmer 'Chico' Yaipén decidió convocarlo para unirse a su orquesta, a pesar de que en ese momento ya formaba parte de otra banda.

Aunque fue una decisión difícil, Lucho Cuellar aceptó la propuesta y se embarcó en esta nueva experiencia. Su fama fue en aumento y con ello también mejoraron sus ingresos, pero el cantante comenzó a sucumbir a sus excesos, atrayendo más atención por sus escándalos que por su propio talento.

Recientemente, el cumbiambero fue entrevistado por Carlos Orozco en su programa de YouTube, Ventana de Emergencia. Durante la entrevista, se le preguntó acerca de sus excesos y los lamentables momentos que protagonizó y que fueron captados por los programas de espectáculos.

Frente a esta situación, Lucho Cuellar, conocido como 'Kiko de la Cumbia', admitió que cometió varios errores a medida que ganaba fama y popularidad. Reconoció que la aceptación no fue lo que lo convirtió en una persona arrogante, sino que poco a poco se vio envuelto en situaciones que debió evitar.

"La fama a mí me enfermó de una manera que me alocó. No se me subieron los humos, no soy creído para nada, no soy una persona déspota, jamás. Pero si me enfermó de la manera de que me hizo caer en muchas cosas que no debía", confesó al inicio.