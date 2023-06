¡Al mismo estilo que Shakira! Melissa Paredes canta polémica canción tras rumores de reconciliación con 'Gato' Cuba

¿Indirectas a la vista? Tras los rumores de una posible reconciliación con el 'Gato' Cuba, la polémica Melissa Paredes dejó en claro que esa no es una posibilidad para ella cantando la controversial canción de Shakira.

Parece ser que nada puede romper su relación amorosa con el 'Activador' pues este fin de semana la modelo se dejó ver junto a sus amigas cantando a viva voz la famosa colaboración de la colombiana con Bizarrap.

"Esto es pa' que te mortifique'. Mastique' y trague', trague' y mastique'. Yo contigo ya no regreso. Ni que me llores, ni me suplique'. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te salpique", se les escucha en el video compartido en sus redes.