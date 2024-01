Luciana Blomberg, de 'Papá en apuros', confiesa su miedo a ser madre: "El mundo está destruido"

La actriz Luciana Blomberg remeció la farándula nacional tras revelar que a pesar de sus 31 años de edad, no considera la idea de casarse con su novio ni ser madre debido a un miedo personal, que conlleva una gran responsabilidad.

La protagonista de la serie peruana 'Papá en apuros' expresó que se encuentra enfocada en sus proyectos profesionales y artísticos, por lo cual, el tema de la maternidad no está dentro de sus planes inmediatos, aunque no descarta que eso pueda cambiar más adelante.

"Nunca he querido ser madre. A mis 31 años no tengo ese sentimiento de maternidad, no sé si surja más adelante", expresó en una entrevista brindada a Trome.