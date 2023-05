Macarena Vélez 'cuadra' a Janet Barboza en "América hoy" ¿Cuál fue el motivo?

Janet Barboza y Macarena Vélez protagonizaron un tenso momento durante el último programa de "América hoy", pues la 'rulitos' le hizo una broma pesada y Macarena la 'cuadró' en vivo, dejando a todos sorprendidos en el set de TV.

Todo sucedió porque Macarena, quien había sido invitada especial esta mañana en el magazine que dirige Ethel Pozo, estaba interactuando con los conductores y en ese momento Janet le hizo una pregunta algo incómoda.

Macarena no se quedó callada ante esta pregunta y respondió con algo de incomodidad, diciendo que tiene nada de malo si lo hubiera hecho.

"La verdad es que no entiendo los comentarios (...) O sea si yo salgo o no, es mi vida privada, es mi tema", respondió la influencer.

Janet tomó esto con cierta picardía, y expresó que Macarena ya se molestó y que a partir de ahora ya no le podrían preguntar nada.

Ante esta incómoda situación, los demás conductores del programa tuvieron que intervenir para apaciguar las emociones.

Por su parte, Edsson Dávila, más conocido como el 'Giselo' tomó todo con humor y le dijo a Macarena que no le haga caso a Janet, pero ella se defendió al decir que tiene derecho a salir cuando quiera.

"Seguro mañana si me voy de fiesta (...) Estoy solterísima y me encanta salir de fiesta, y me encanta bailar, además no le hago daño a nadie", puntualizó Macarena.