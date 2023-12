Magaly destruye a Samahara por remodelar casa de Bryan Torres usando sus canjes: "Repite patrones"

La noche de ayer, Magaly Medina tomó unos minutos de su programa para criticar el hecho que Samahara Lobatón esté remodelando la casa de Bryan Torres cuando apenas llevan seis meses de relación. Según la conductora, la influencer estaría repitiendo los mismos patrones de conducta que tuvo con su expareja Youna.

Según las imágenes que difundió 'Magaly Tv, la firme', la influencer habría usado sus canjes para arreglar la casa en la que vive con Bryan, pues en diversos videos muestra cómo amueblan la habitación que ellos comparten, además del cuarto de Xianna.

Antes de emitir el reportaje en el que muestra todos los cambios que la hija de Melissa Klug está haciendo en la casa del examigo de Jefferson Farfán, Magaly contó todos los cambios que la influencer ha hecho en el depa de su pareja a cambio de nada.