Magaly Medina destruye a Sofía Franco porque aún no se divorcia de Álvaro Paz de la Barra: "Geisha"

Magaly Medina utilizó varios minutos de su programa para referirse a la última entrevista que Sofía Franco brindó a 'Estas en todas', donde, entre otras cosas, explicó el motivo por el que aún no se ha divorciado de Álvaro Paz de la Barra, pese a los bochornosos incidentes que protagonizaron juntos.

Según la exconductora de 'Amor amor amor', cuando ella se casó con Álvaro de la Barra pensó que era para siempre y actualmente no tiene la necesidad de romper su vínculo formalmente, debido a que no sale con nadie más desde su ruptura.

"Cuando uno se casa cree que es para siempre (...) El matrimonio se pudo dar, no nos hemos divorciado, porque él se rehúsa. Yo no he estado con nadie más después de mi separación, por ahora no urge el papel", indicó a América TV.