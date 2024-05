Sofía Franco: ¿Cuál es la TERRIBLE razón por la que no muestra sus brazos en TV?

Después de un tiempo de ausencia en la pantalla chica, Sofía Franco reapareció para contar algunos detalles de su vida y sorprendió con una impactante revelación. La conductora de TV mencionó que ella nunca ha mostrado sus brazos en televisión y explicó cuál es la razón.

En una reciente entrevista que ofreció para 'Estás en todas', la exreina de belleza impactó a más de uno al contar que tuvo una terrible experiencia en su adolescencia que la marcó de por vida. Entérate qué le sucedió.

Recordemos que la conductora de televisión, Sofía Franco, ha incluido las mangas largas en du vestimenta de forma permanente. Esta elección estilística nació de la necesidad de cubrir las evidentes cicatrices en sus brazos, resultado de aquel incidente traumático en las calles de Lima, que sufrió cuando a penas tenía 15 años.

La presentadora narró que todo ocurrió en medio de un paseo con amigos del colegio. Su grupo había quedado en dar una vuelta por Miraflores; sin embargo, jamás imaginó que al retornar a su domicilio viviría uno de los momentos más aterradores.

Explicó que el conductor del vehículo perdió el control debido a la pista mojada y el auto terminó volcando varias veces. Sofía, que iba en el asiento del copiloto, recibió la mayor parte del impacto, lo que le causó severas lesiones.

El brazo izquierdo de Sofía fue el más afectado durante el siniestro. Los tendones de su brazo quedaron expuestos, una imagen que la presentadora describe como profundamente perturbadora. Fue necesaria una serie de cirugías, tanto estéticas como médicas, para tratar las heridas.