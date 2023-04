Magaly muestra qué le dijo Paolo Hurtado a su esposa Rosa Fuentes tras nuevo ampay

18/04/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En la última edición de 'Magaly Tv, la firme', la conductora mostró las conversaciones de WhatsApp entre Paolo Hurtado y su aún esposa Rosa Fuentes luego de que saliera a la luz un nuevo ampay junto a la exchica reality Jossmery Toledo.

Según contó Magaly Medina, el futbolista le escribió a la madre de sus hijos momentos después de que se anuncieran nuevas imágenes con la influencer y se revele que durante el programa se mostrarían los chats entre la pareja de esposos.

Sin embargo, parece ser que a Hurtado no le gustó para nada la idea de que se expongan sus conversaciones pues en los mensajes más recientes se podía leer que, casi a modo de amenaza, el seleccionado le decía a Rosa Fuentes "que empiece la guerra, vamos con todo ahora".

Chats entre Paolo Hurtado y Jossmery Toledo.

En plena emisión del espacio televisivo, el jugador del Cienciano comenzó a acusar a su esposa de haberle robado relojes y joyas antes de irse a Estados Unidos, país donde se encuentra Fuentes en este momento.

"Que te duren esos relojes. Pero vamos a la guerra juntos ahora. Vende los relojes que me has robado y las joyas. (...) ¿Quieres jugar sucio? Ok", se lee en las conversaciones.

Chats entre Paolo Hurtado y Jossmery Toledo.

La conductora expresó su rechazo a la actitud de Hurtado resaltando que él no esta tomando en cuenta el delicado estado en el que se encuentra su esposa ya que, como se ha comentado antes, Fuentes continúa en su primer trimestre de embarazo y tiene riesgo de aborto.

Lo que parece más curioso del actuar del futbolista es que tan solo días antes le escribió a la madre de sus hijos para pedirle ayuda en que su imagen no se vea perjudicada; además, le mencionaba que era "la unica que me puede ayudar".

Chats entre Paolo Hurtado y Jossmery Toledo.

El completo cambio de actitud del pelotero fue denominado como "comportamiento zurumbático" por la abogada de Rosa Fuentes, Claudia Zumaeta. Ella explicó que esto no tendría nada malo si no fuera porque esta afectando directamente a su esposa.

Asimismo, la defensa legal de Fuentes contó que Hurtado no estaría mostrando predisposición para llegar a un acuerdo de conciliación en el que se vele por salvaguardar la integridad de sus menores hijos.

¿Qué dijo Rosa fuentes tras segundo ampay?

A través de sus redes sociales, Rosa Fuentes se pronunció sobre el nuevo ampay que el futbolista protagoniza con la expolicía Jossmery Toledo.

"La verdad no me sorprende, son dos personas que no tienen vergüenza y siquiera un poco de respeto hacia los niños y a una mujer embarazada", añadió la mujer, quien es una gestante. "Son tal para cual, ellos sí se merecen. Esto no me humilla más, si eso era lo que querían lograr, esto me hace más fuerte y más segura de la decisión que tomé", se lee en el post de Rosa Fuentes.

Rosa Fuentes dejó en claro que quiere concretar su divorcio lo más pronto posible; sin embargo, Paolo Hurtado no le responde el teléfono móvil.

La aún esposa del futbolista peruano dio a entender que para ella, Paolo Hurtado está 'muerto'. "Yo estoy fuerte y firme, soy lo único que les queda a mis hijos, Al parecer al papá ya lo perdieron", finalizó su comunicado en Facebook.

Así pues, Magaly Medina mostró su indignación frente a la actitud de Paolo Hurtado para con su aún esposa Rosa Fuentes tras nuevo ampay junto a Jossmery Toledo.